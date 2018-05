Katy Perry mette fine alla faida con Taylor Swift

La faida tra le due regine del pop moderno, Taylor Swift e Katy Perry, sarebbe finalmente giunta al capolinea. A rivelarlo è stata l’interprete di "Shake it off" sui social, informando i fan di aver ricevuto dalla sua rivale un ramoscello con una lettera scritta a mano.

Un ramoscello per fare pace



Taylor Swft ha postato tra le sue stories un video in cui mostra l’insolito regalo ricevuto da Katy Perry. E’ possibile anche leggere alcune parole della lettera, che recita: "Ehi, vecchia amica, ho riflettuto sulle nostre liti e sui sentimenti che ci sono stati tra noi e volevo fare chiarezza". Un gesto molto apprezzato dall’ex star del country, che nella una breve clip ha voluto ringraziare la rivale: "Sono andata nel mio camerino e ho trovato questo ramoscello d’ulivo. Questo è molto importante per me, grazie Katy". Qualche mese fa si era già parlato di un riavvicinamento tra le due, con la possibile comparsa della Perry nel nuovo video della Swift, ma questa sembra essere la prova definitiva della pace fatta tra le due star.

La story di Taylor Swift (Instagram)

Da amiche a rivali

Katy Perry e Taylor Swift sono state amiche fino al 2013, anno in cui il rapporto tra le due si incrinò perché alcuni ballerini della Swift abbandonarono il suo tour per partecipare al "Prismatic World Tour" della rivale. In un’intervista del 2014 a Rolling Stone, l’interprete di "Shake it off" accusò la Perry di aver tentato di sabotarla: seguirono frecciatine sui media e sui social, oltre a varie dediche musicali. "Bad Blood" di Taylor Swift sarebbe infatti dedicata proprio all’ex amica, mentre quest’ultima avrebbe risposto con "Swish Swish". L’ultimo atto della faida risale alla scorsa estate, quando Taylor decise di rendere disponibile il proprio catalogo musicale su Spotify nello stesso giorno in cui Katy Perry pubblicò "Witness". Secondo i bene informati, un ruolo chiave nella vicenda sarebbe stato giocato dalla decisione della California girl di iniziare nel 2013 una relazione con John Mayer, ex fidanzato dell’amica.