Al Coachella Beyoncé e Solange cadono durante il concerto

Era una delle esibizioni più attese al Coachella 2018 e, nonostante tutto, si è rivelata essere un grande spettacolo. Il concerto di Beyoncé ha riservato non poche sorprese: la prima la presenza inaspettata della sorella Solange, la seconda una buffa caduta che ha avuto per protagoniste proprio le due Knowles. Durante il concerto Queen B ha cercato di prendere in braccio la sorella più piccola, ma nel tentativo ha perso l’equilibrio ed entrambe sono cadute. Le due, però, si sono riprese con disinvoltura andando avanti con lo show.

Mentre cantavano "Get Me Bodied"

Il piccolo incidente è avvenuto sabato 21, durante la seconda esibizione di Beyoncé al festival che si tiene negli Empire Polo Fields di Indio in California. Nello specifico, le due sorelle Knowles stavano cantando "Get Me Bodied" e sono cadute alla fine della coreografia prevista per la canzone. Non appena si è rialzata Queen B si è rivolta al pubblico e scherzando ha detto: "Non fate caso a mia sorella!".