Antonino Cannavacciuolo ospite su Topolino e diventa "Paperacciuolo"

Antonino Cannavacciuolo è a tutti gli effetti uno dei personaggi più iconici del mondo della cucina. Lo chef napoletano, dopo essere approdato sullo schermo televisivo in programmi come "MasterChef", "Cucine da Incubo", e "O' Mare Mio", è finito anche sulle pagine a fumetti di Topolino. L’alter ego del celebre cuoco, che ne riproduce le caratteristiche sia fisiche che comportamentali, è stato battezzato "Paperacciuolo" ed è protagonista della copertina e della storia del numero di Topolino 3257.

Paperacciuolo

Sul numero, in edicola mercoledì 25 aprile, i food-lover e lettori appassionati troveranno una versione piumata e barbuta di Antonino Cannavacciuolo, caratterizzata fin dalla copertina dalla sua ormai proverbiale pacca sulla schiena del malcapitato di turno. "Paperacciuolo" sarà protagonista del racconto a fumetti scritto da Riccardo Secchi e disegnato da Nicola Tosolini e intitolato "Agente Segreto Ciccio - Uno Chef da Sogno". La storia è una nuova puntata della serie che vede protagonista il panciuto cugino di Paperino, chiamato ad indagare per conto dello Gnam (il Gruppo Nuovi Assaggiatori Municipali) su un pericoloso criminale che produce cibi contraffatti. L'unico modo per incastrarlo sembra essere ingaggiare uno degli chef più rinomati in circolazione: Paperacciuolo. Nel corso dell'avventura, l'energico chef, a suon di pacche sulle spalle e consigli di cucina che rimandano a scene di "MasterChef" o "Cucine da Incubo", aiuterà Ciccio e i suoi colleghi a catturare il furfante.

Un'ispirazione per i più piccoli

Chef Cannavacciuolo è protagonista anche di un'intervista realizzata dal Toporeporter Filippo che da grande sogna di diventare un cuoco. Durante l'incontro con Filippo, "il gigante buono della cucina" ha spiegato cosa significhi per lui essere chef stellato e ha regalato a tutti i lettori una vera chicca: la ricetta di mele e yogurt dedicata a Nonna Papera."Siamo felici di poter ospitare tra le nostre pagine un personaggio come Antonino Cannavacciuolo, amato da grandi e piccoli. Il nostro giornale, che da pochissimo è in edicola in una veste completamente rinnovata, vuole guardare sempre di più a personaggi positivi e d’ispirazione per i propri lettori, cercando il giusto mix tra fantasia, divertimento e tematiche di attualità" dice Valentina De Poli, Direttore di Topolino. "L’incontro tra grandi personaggi, il mondo a fumetti disneyano e i sogni dei giovani lettori sono un mix di ingredienti unico capace di lasciare il segno nella formazione degli uomini e delle donne di domani" conclude De Poli.