Chiara Ferragni, la mamma arriva a Los Angeles in vista del parto

Chiara Ferragni è ormai prossima al parto e ha voluto accanto a sé in un momento così delicato anche la mamma Marina Di Guardo: con un post sui social, la fashion blogger ne ha infatti annunciato l’arrivo a Los Angeles, città in cui lei e il fidanzato Fedez hanno deciso di far nascere il piccolo Leone.

L'arrivo della mamma

"La mia mamma è arrivata a Los Angeles e non potrei essere più felice. Sarà qui con me quando arriverà Leoncino": con queste parole, unite ad uno scatto che la ritrae in compagnia della mamma, Chiara Ferragni ha annunciato l’arrivo di Marina Di Guardo negli Stati Uniti. C’è di più: nelle sue Instagram stories, l’influencer ha mostrato ai suoi follower anche il menù, 100% italiano, che la futura nonna le ha preparato: pasta fatta in casa e cotoletta impanata. Intanto nei prossimi giorni dovrebbero arrivare anche le sorelle Francesca e Valentina.

La gravidanza

Solo nell’ultimo mese Chiara Ferragni aveva condiviso sui social anche alcune complicazioni che avevano preoccupato non poco lei e il fidanzato Fedez: prima la fashion blogger si era trovata a fare i conti con il problema della placenta invecchiata, poco dopo con il poco liquido amniotico. Fortunatamente il peggio sembra essere passato: con il fidanzato Fedez al suo fianco, e adesso anche la mamma, Chiara attende con maggior serenità l’arrivo del suo primogenito, previsto per l’inizio del prossimo mese a Los Angeles.