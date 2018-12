"Feel The Love Go", il nuovo singolo di Franz Ferdinand

I Franz Ferdinand hanno condiviso il loro nuovo singolo, "Feel The Love Go". Il brano anticipa l'uscita dell'album "Always Ascending", tra i più attesi del 2018, che segnerà anche la fine dell'assenza discografica del gruppo. Il video del nuovo singolo si può guardare su Apple Music, mentre su YouTube è stata diffusa solo la versione audio.

Atmosfere anni '80

Anche in questo brano ritroviamo la vena anni '80 del gruppo, che in "Feel The Love Go" si esplicita con chitarre angolari e ritmi da night. Come ha spiegato Alex Kapranos, ripreso su Spin, questo disco è il frutto della collaborazione con il produttore Philippe Zdar, che sta collaborando con la band anche per numerosi remix dei brani dei Franz Ferdinand. Il video, di cui il gruppo ha dato un piccolo assaggio sul proprio profilo Facebook, è disponibile in versione completa in esclusiva su Apple Music. È stato diretto da Diane Martel e vede Kapranos vestire i panni di un guaritore.

In attesa della data italiana

"Always Ascending" è il quinto album registrato in studio dai Franz Ferdinand, il primo dal 2013, anno di uscita di "Right Thoughts, Right Words, Right Action". In questi anni il gruppo si era concesso solo un progetto collaborativo con gli Sparks, da cui è nato l'album "FFS". Kapranos ha già annunciato che ci sarà un tour abbinato alla promozione dell'album, che partirà dagli Stati Uniti. Intanto, i Franz Ferdinand suoneranno dal vivo il prossimo 15 marzo alla Unipol Arena di Bologna. "Always Ascending" sarà disponibile a partire dal 9 febbraio.