Paris Hilton, proposta di matrimonio sulla neve

Il nuovo anno si è aperto con una proposta di matrimonio per Paris Hilton: il fidanzato Chris Zylka le ha infatti chiesto la mano tra le vette innevate di Aspen, in Colorado. Ad annunciarlo, è stata la stessa ereditiera, che ha postato un romantico scatto sui suoi profili social. La data delle nozze non è stata ancora comunicata.



La proposta

"Sono talmente felice di essere ufficialmente fidanzata con l’amore della mia vita. Il mio migliore amico ed anima gemella. Perfetto per me in tutti i modi. Così devoto, leale, affettuoso e generoso. Mi sento la ragazza più fortunata del mondo. Sei il mio sogno diventato realtà". Con questo messaggio, Paris Hilton ha confermato di essere pronta a sposare l'attore Chris Zylka. L'ereditiera statunitense ha quindi postato uno scatto che ritrae il fatidico momento della proposta tra le montagne del Colorado: in ginocchio davanti a lei, il futuro sposo le porge un anello di diamanti da 20 carati. "È un gioiello bellissimo e luminoso. Tremavo mentre lo stavo mettendo al dito. È l’anello più bello che abbia mai visto", ha spiegato la Hilton a People.

La storia d'amore



Paris Hilton, pronipote del fondatore della catena di hotel di lusso Hilton, e Chris Zylka, interprete della serie tv "The Leftovers", si frequentano da due anni. L'ereditiera ha spiegato di aver capito immediatamente che si trattava dell'uomo della sua vita: "Sapevo che c’era qualcosa di speciale in lui. Non ho mai incontrato un uomo così leale e devoto. Sapevo dall'inizio di voler stare con lui per sempre". Dopo aver ufficializzato la relazione sui social lo scorso febbraio, Paris Hilton ha spesso condiviso momenti privati e sorprese ricevute dal fidanzato, che si è perfino tatuato il suo nome sulla pelle.