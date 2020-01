Navi armi, mobilitazione portuali Genova

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - Dopo la protesta di maggio, quando i portuali riuscirono a impedire che a bordo della Yambu, una delle navi della flotta saudita Bahri, venissero caricati alcuni generatori che, secondo i pacifisti, erano destinati alla guerra in Yemen i portuali genovesi del Calp lanciano un appello per una seconda giornata di mobilitazione cittadina. La data indicativa è il 12 febbraio, giorno in cui la Bahri Yambu dovrebbe attraccare nel porto di Genova. In questi mesi il Calp ha organizzato diverse iniziative di informazione incontrando anche i portuali delle città europee che come Genova si sono mobilitati contro i carichi di armi nei loro porti a Le Havre, Marsiglia e Bilbao.