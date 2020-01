Palazzo Ducale esporta a Londra mostra sugli Anni Venti

Palazzo Ducale esporterà a aprile una mostra all'Historical Collection di Londra in autunno alla Biblioteca estense di Modena sarà presente con la mostra dedicata agli anni Venti che sta riscuotendo grande successo a Genova. Lo ha detto Serena Bertolucci, direttore di Palazzo Ducale. "E' stato un anno ottimo - ha detto - per Palazzo Ducale. Tutte le mostre hanno superato e 20 mila visitatori con la grande sorpresa di Bansky che ha permesso di avvicinare un pubblico differente: il pubblico giovane Genova esiste - ha sottolineato Bertolucci - e che anzi bisogna lavorare proprio in prospettiva di sollecitare questo pubblico a essere ancora più partecipe e attivo". Per questo "abbiamo in cantiere una mostra a sorpresa: stiamo firmando proprio in questi giorni. Quindi oltre al calendario già annunciato saremo in grado di offrire qualcosa di più. C'è la voglia del Ducale di essere disposizione dei giovani che hanno dimostrato di voler partecipare a questo progetto". (ANSA).