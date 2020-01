Marcia Pace a Genova, 2500 in corteo

(ANSA) - GENOVA, 1 GEN - Circa 2500 persone, secondo la Comunità di Sant'Egidio che l'ha organizzata, hanno preso parte stasera alla Marcia della Pace che si è tenuta anche a Genova in occasione della Giornata mondiale della Pace. Alla Marcia ha preso parte anche l'arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei card. Angelo Bagnasco, che ha ricordato le parole di papa Francesco, tantissimi giovani e bambini genovesi e migranti. Il corteo, aperto dallo striscione 'La pace è il futuro' ha percorso tutta la città da piazza dell'Annunziata a San Lorenzo. ""La guerra non è un destino ineluttabile: il mondo ha bisogno di un nuovo inizio - ha detto Sergio Casali (Comunità di sant'Egidio)-. Le persone che sono scese in piazza con noi dimostrano che in tanti sentiamo questo bisogno e crediamo che una cultura della pace non passi dalle istituzioni internazionali o dai governi, ma ciascuno di noi debba iniziare da se stesso per compiere gesti di dialogo, per stemperare il clima di odio, per aprire spazi di incontro e riconciliazione".