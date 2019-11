Scoppia telefono, scatta allarme antincendio: treno bloccato

Scoppia un cellulare e scatta l'allarme antincendio su un treno con i passeggeri costretti ascendere. E' accaduto questa mattina sul treno regionale veloce 11345 partito da Ventimiglia e diretto a Genova. Il convoglio era fermo in stazione a Spotorno quando è avvenuto l'episodio. Non ci sono state fiamme, ma lo scoppio è stato sufficiente a far scattare l'allarme anticendio, come avviene sui nuovi convogli dotati di sistemi più evoluti. Il treno è stato cancellato i passeggeri, grazie all'intervento di Trenitalia, hanno proseguito il viaggio in taxi (chi doveva andare in aeroporto) e con un Intercity che è stato fatto fermare appositamente a Spotorno.

