Blackout sale operatorie alla Spezia, possibile dolo

"Un episodio che resta inspiegabile al momento, stiamo verificando ogni ipotesi". Lo dice la direttrice sanitaria dell'Asl 5 della Spezia Maria Antonietta Banchero in merito al blackout che giovedì scorso ha interessato le sale operatorie dell'Ospedale Sant'Andrea e "tutto il sistema di supporto di emergenza". L'episodio è raccontato dal Secolo XIX. "Per fortuna quasi tutti i malati si trovavano al momento del risveglio dall'intervento - dice all'ANSA Banchero - e non è accaduto nulla di grave, in altra situazione sarebbe stata critica". Banchero conferma che è stata avviata una indagine interna "per capire cosa sia successo.

Un'indagine approfondita. Ad agosto c'erano stati i controlli periodici e tutto era a posto. Una volta terminata l'indagine ci rivolgeremo alle autorità competenti". Non è esclusa alcuna pista, anche quella di un 'sabotaggio'. La situazione è tornata alla normalità, tutti gli interventi sono stati riprogrammati mentre le operazioni urgenti sono state fatte all'ospedale di Sarzana.



Data ultima modifica 09 novembre 2019 ore 18:41