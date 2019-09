Affitta case-vacanza, evade 80 mila euro

(ANSA) - GENOVA, 21 AGO - Affittava appartamenti per le vacanze a Genova, nella riviera di Ponente e sul lago di Garda senza però dichiarare nulla al fisco. La proprietaria degli immobili è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Genova che le hanno contestato, in un solo anno, oltre 80 mila euro di mancate dichiarazioni. La donna, secondo quanto accertato, avrebbe stipulato contratti che però non venivamo dichiarati all'Erario. La violazione ha portato a contestare alla proprietaria degli immobili un verbale trasmesso all'Agenzia delle entrate per il successivo recupero a tassazione della base imponibile occultata e per il calcolo delle relative sanzioni.

L'attività di servizio svolta dalla guardia di finanza rientra nel rafforzamento straordinario del dispositivo di sicurezza economico-finanziario per la stagione estiva in corso ed è finalizzato a contrastare i fenomeni di illegalità fiscale in danno ai contribuenti e agli operatori del settore rispettosi delle regole.