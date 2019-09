Anziana muore annegata a Sanremo

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 20 AGO - Una turista milanese di 80 anni è annegata verso le 13 in località La Brezza a Sanremo probabilmente a causa di un malore. L'anziana si è sentita male in acqua, poco distante dalla riva e malgrado i ripetuti tentativi di rianimarla non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera con il personale sanitario del 118. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.



