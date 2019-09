Via mozziconi e polistirolo dalla spiaggia di Riomaggiore

Mozziconi di sigarette e polistirolo sono i rifiuti più presenti raccolti sulla spiaggia di Riomaggiore da Legambiente Liguria nell'ambito della campagna "Volontari per Natura". In un'ora di campionamento gli 11 partecipanti al monitoraggio hanno insaccato 1838 rifiuti (a partire da una taglia maggiore di 2,5 cm). I mozziconi di sigaretta sono stati 723 (39% del totale) mentre i pezzi di polistirolo 254 (14%) la frazione più presente è risultata la plastica con il 64% dei pezzi raccolti. "La pressione turistica di agosto alle Cinque Terre - commenta Santo Grammatico, Presidente di Legambiente Liguria - si manifesta anche con questi numeri. La densità di rifiuti rispetto alla superficie monitorata è pari a un rifiuto e mezzo per metro quadrato. Il numero di mozziconi di sigaretta che troviamo è sempre elevatissima. Per questo chiediamo alle amministrazioni locali di approvare, oltre alle ordinanze plastic free, anche quelle antifumo in spiaggia".