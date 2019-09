Sub muore durante battuta di pesca

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 14 AGO - Un sub di 33 anni, Enrico Creta, di Sanremo, è morto durante un battuta di pesca sportiva.

Creta era dato per disperso da ieri sera. E' stato trovato morto, stamani, al largo di Pian di Poma, davanti a Sanremo. Il sub, che era uscito in barca dal Porto Vecchio di Sanremo, per raggiungere una "secca", a circa un chilometro e mezzo al largo di Aregai, non era rientrato e i familiari aveva fatto scattare l'allarme. Gli uomini della Guardia Costiera di Imperia, intervenuti con due motovedette e un elicottero, hanno trovato subito la barca; mentre i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il fucile, nel punto di immersione. Questa mattina il recupero del cadavere. Creta stava pescando in apnea e potrebbe essere stato colto da malore.