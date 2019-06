Ponte: due assemblee sull'esplosione

(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - Il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione di ponte Morandi Marco Bucci ha annunciato che sarà "martedì 18 giugno e sarà doppia l'assemblea pubblica in Valpolcevera" durante la quale risponderà alle domande dei cittadini in merito alla demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del viadotto e sulle necessarie misure di sicurezza, compresa l'interdizione di una vasta area attorno al troncone est. Doppia assemblea per venire incontro alle problematiche logistiche dei residenti vista l'attuale chiusura delle due strade di collegamento fra i quartieri a sud e nord del ponte.

La prima assemblea si svolgerà alle 18.30 nel chiostro di San Bartolomeo di Certosa, l'altra alle 20.30 al centro civico Buranello di Sampierdarena. "Durante le due assemblee porterò tutte le informazioni su evacuazioni e piano di demolizione - dice Bucci - ma al momento non è ancora del tutto sicura la data dell'esplosione, tra la best option del 24 giugno e, la settimana successiva, il 30 giugno".