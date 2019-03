A Genova 'Futura' per scuola digitale

Riparte da Genova il tour di Futura, l'evento organizzato da Ministero dell'Istruzione, Università per raccontare sui territori la scuola digitale. Dal 4 al 6 aprile oltre 8.000 persone saranno coinvolte in incontri, dibattiti, gare di idee per contribuire al percorso di innovazione in atto negli istituti scolastici italiani.

L'iniziativa è stata presentata in Regione dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, dal presidente della Liguria Giovanni Toti, dall'Assessora regionale all'Istruzione Ilaria Cavo, dal sindaco di Genova Marco Bucci e dall'assessore comunale al marketing territoriale Barbara Grosso. "Futura - ha dichiarato il ministro Bussetti - è una manifestazione che dimostra come il sistema di istruzione e formazione italiano possa essere e sia già incubatore di progresso e sviluppo.

Ripartiamo da Genova per un motivo ben preciso: questa città si è distinta nei mesi scorsi per tenacia e determinazione. Dopo il tragico crollo del Ponte Morandi è andata avanti con grande coraggio, per ricominciare".



