(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio sulla spiaggia di Multedo per l'incendio di una baracca spesso usata come ricovero notturno dagli homeless.

Le cause sono in via di accertamento. Sul posto è stata inviata la prima partenza e la botte del distaccamento di Multedo. Non si registrano, al momento, feriti.