Comuni: Peracchini, 2019 grandi opere, rivoluzioniamo Spezia

Una città che cambia, in rivoluzione, quella che il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini progetta per il 2019. Tanti gli obiettivi che il primo cittadino ha in mente per l'anno che sta iniziando. "Sarà l'anno delle grandi opere" annuncia all'ANSA. A breve usciranno i bandi di gara per il restyling di piazza Chiodo e dei giardini storici: nuova illuminazione, videocamere, valorizzazione dei monumenti e una passerella che collegherà il parco cittadino con la zona del molo, passando sopra a viale Italia. Anche piazza del mercato, piazza Cavour, sarà rivoluzionata. "Il 15 gennaio presenteremo i 5 progetti finalisti del concorso di idee per la progettazione". Sarà una piazza europea, nell'intenzione dell'amministrazione, vissuta tutto il giorno. "La nuova città punterà sul miglioramento della qualità della vita, sull'ambiente, puntando sulle sue bellezze e sul turismo" ha sottolineato il primo cittadino. Sul tavolo c'è l'avvio del nuovo waterfront, la riqualificazione dell'area delle "casermette" come nuovo polo della nautica, l'avvio in autunno del nuovo anno accademico del polo universitario nella nuova sede nell'ex ospedale militare Falcomatà. "Il 2019 sarà un anno di lavoro intenso: per diventare capitale mondiale della nautica, obiettivo che ci siamo posti sin da inizio mandato, occorre elevare il livello dell'accoglienza turistica. In questo senso deve essere l'anno del salto di qualità, con alberghi all'altezza". Tra i tanti obiettivi, per lo sport, anche quelli di trovare spazi e risorse per rilanciare discipline come rugby e baseball attraverso le locali società dilettantistiche. "Le esigenze dei più deboli restano al centro però - ribadisce il sindaco -. Il primo problema è la carenza di case popolari. Molti soldi sono stati sperperati in passato, stiamo cercando di affrontare anche questa questione nonostante le risorse comunali siano limitate: stiamo lavorando per mettere a disposizione appartamentini ad anziani, ma vogliamo anche aiutare i giovani, con le politiche del lavoro e della formazione: il piano promosso dal Comune, che ha ricevuto 3 milioni di euro per la formazione, nel 2019 darà i suoi primi frutti in termini occupazionali nel contesto della blue economy. Più lavoro, più benessere significa anche nuove famiglie con figli, per superare quota 100 mila abitanti".

Infine gli auguri per il nuovo anno da parte del sindaco.

"Auguri senza retorica, di felicità: stiamo lavorando perché i nostri cittadini lo siano sempre di più". (ANSA).