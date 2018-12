M5s Liguria, Pisani va con Ncd e sostiene Toti

Il gruppo dei Cinque Stelle in Consiglio regionale della Liguria perde un pezzo. Il consigliere Gabriele Pisani ha deciso di passare al Nuovo centro destra, schieramento che appoggia la maggioranza di Giovanni Toti. A darne l'annuncio la leader del gruppo Alice Salvatore e gli altri consiglieri. Con questa scelta si rafforza la maggioranza voluta da Toti che unisce tutto il centrodestra: ora conta su 17 voti contro 15 dell'opposizione.

"Il consigliere Pisani, eletto con il MoVimento 5 Stelle e depositario della fiducia di non pochi elettori, ha ceduto alle lusinghe: passa in maggioranza andando in Ncd con Andrea Costa - dicono Salvatore, De Ferrari, Melis e Tosi -. La classica pedina extra per una maggioranza che aveva un solo voto in più rispetto all'opposizione. A marzo del 2017 Pisani aveva giurato che mai avrebbe lasciato il M5s". E' il secondo consigliere grillino che lascia il gruppo da inizio legislatura. Prima di Pisani era uscito Francesco Battistini che però è rimasto all'opposizione.