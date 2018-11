A Palazzo Reale mostra dedicata al Maragliano

Dalle piccole sculture della devozione privata, che sono una sorpresa, alle grandi casse processionali in un percorso che si snoda attraverso le sue opere ma anche quelle dei suoi maestri e dei suoi seguaci. L'arte di Anton Maria Maragliano arriva a Palazzo Reale a Genova, nei locali del teatro del Falcone, dal 10 novembre 2018 al 10 marzo 2019, con una mostra, curata da Daniele Sanguineti con la direzione di Luca Leoncini, che celebra il rinomato autore di sculture lignee. Il percorso espositivo ha una doppia impostazione che, da un lato, ripercorre l'iter cronologico con i modelli culturali di riferimento, gli esordi, la bottega e l'intervento progressivo degli allievi, mentre dall'altro mostra una serie di sezioni tematiche, articolate in suggestive aggregazioni di opere per iconografia o impatto scenografico. Una mostra "diffusa" perché, vista la ricca presenza di opere di Maragliano in città, proseguirà anche in diversi siti della città dove saranno segnalate sculture e casse processionali.