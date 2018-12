Liguria, trapiantato cuore artificiale

Per la prima volta in Liguria è stato impiantato un cuore artificiale. L'intervento è avvenuto al policlinico San Martiino di Genova su una paziente genovese di 62 anni. L'operazione è stata condotta dal professor Francesco Santini e dall'equipe dell'Unità operativa di cardiochirurgia universitaria. La paziente è attualmente ricoverata in Terapia Intensiva e tra due giorni sarà trasferita in reparto, per poi rientrare a casa entro gli inizi della prossima settimana. L'apparecchiatura si chiama Vad ed è un dispositivo di assistenza ventricolare che sostiene l'attività del cuore: "Questo sistema - dichiara Santini - garantisce ai pazienti una eccellente qualità di vita e rientra nel programma di assistenza meccanica, iniziato da due anni, che coinvolge la nostra struttura e altre eccellenze in ambito italiano, in relazione tra loro".



