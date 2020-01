(ANSA) - LUCCA, 7 GEN - Intervento di 118 e vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) per soccorrere una famiglia, padre, madre e i tre figli minorenni, intossicati da monossido di carbonio nel comune di Pieve Fosciana. Tutti e 5, si spiega dai pompieri, sono stati ricoverati presso l'ospedale di Castelnuovo Garfagnana per poi essere trasportati a Pisa in camera iperbarica: in corso accertamenti per risalire alle cause dell'incidente.