Fugge a alt e sperona polizia, arrestato

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 5 GEN - Un 21enne residente a Vinci (Firenze) è stato arrestato dalla polizia dopo un inseguimento in cui, al suo fianco nel veicolo che lui guidava, era presente una giovane incinta. L'episodio, intorno alle 3 di notte, c'è stato quando l'auto non si è fermata all'alt di un posto di controllo a Empoli (Firenze). La corsa è terminata alcuni chilometri dopo a Vinci dove le due auto si sono scontrate. Due poliziotti, all'interno della volante, sono rimasti feriti, e guariranno in sette giorni. La donna in gravidanza non avrebbe riportato conseguenze. Invece il 21enne dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento della volante. Ora è in camera di sicurezza in attesa della direttissima domani. La fuga dall'alt della polizia viene spiegato col fatto che il veicolo è senza assicurazione.

Inoltre, il 21enne è stato denunciato per guida senza patente.