Capodanno, tuffo in Arno per Giani

(ANSA) - FIRENZE, 1 GEN - Tradizionale tuffo in Arno a Firenze per il presidente del Consiglio regionale della Toscana, e candidato governatore per il centrosinistra, Eugenio Giani, insieme ai canottieri fiorentini, per salutare il nuovo anno.

"Faccio questo tuffo anche per richiamare l'attenzione sull'Arno e sui fiumi della Toscana che dobbiamo rendere sempre più puliti. Per questo dico ai sei enti di gestione dei corsi d'acqua: raddoppiamo i fondi per la depurazione. Quest'anno è anche il 150/o anniversario da quando a Firenze fu realizzato il primo impianto a caduta che portò l'acqua corrente nelle case".

Giani ha ricordato che "quest'anno ricorrono i 50 anni della Regione" e che il suo vuol essere "un tuffo propiziatorio per la Toscana e per le elezioni della prossima primavera".