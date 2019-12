Droga: arrestato, 'ho perso il lavoro'

(ANSA) - AREZZO, 9 NOV - "Sono malato, ho perso il lavoro, l'ho fatto per vivere". Si è difeso così un 45enne aretino, affetto da distrofia muscolare dalla nascita e arrestato dalla squadra mobile di Arezzo, nell'ambito di servizi antidroga svolti nel centro della città. L'uomo, incensurato, è stato trovato in possesso di quasi 40 grammi di cocaina. Il 45enne è stato sorpreso a bordo della propria autovettura in zona Saione dai poliziotti ai quali ha raccontato di aver perso il lavoro a causa della sua malattia e di aver deciso di spacciare droga per vivere. Per l'uomo convalida dell'arresto e domiciliari.



