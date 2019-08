Sting cittadino onorario paese toscano

(ANSA) - FIRENZE, 20 AGO - Sting e sua moglie Trudie saranno cittadini onorari di Figline e Incisa Valdarno (Firenze) dove possiedono la tenuta Il Palagio. L'annuncio è stato ufficializzato stasera dal sindaco Giulia Mugnai durante la consueta festa che i coniugi organizzano nella loro Tenuta Il Palagio ogni anno per festeggiare l'anniversario di matrimonio. La volontà di concedere questo riconoscimento - come deliberato in Consiglio Comunale il 3 ottobre 2018 - è dovuta al fatto che Sting e Trudie hanno manifestato solidarietà e vicinanza ai lavoratori Bekaert - la fabbrica delocalizzata in Romania dalla multinazionale belga proprietaria - e per aver partecipato alle proteste davanti allo stabilimento nei giorni dopo la chiusura.

In passato Figline Incisa aveva dato la cittadinanza onoraria solo a Franco De Michelis, direttore del locale stabilimento Pirelli negli anni '60, e a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari che ha una sede nel comune.