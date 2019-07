Morta a massa 12enne soccorsa in piscina

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 17 LUG - E' deceduta all'ospedale Opa di Massa, Sofia, la bambina di 12 anni che qui era stata trasportata sabato pomeriggio dopo l'incidente avvenuto nella piscina idromassaggio dello stabilimento balneare Texas di Marina di Pietrasanta (Lucca). La piccola andata in arresto cardiaco era stata soccorsa e rianimata ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime. I medici hanno fatto l'impossibile per salvare la vita della 12enne di Parma che in vacanza in Versilia con i genitori ma stamani un nuovo peggioramento e la decisione di avviare la procedura per la dichiarazione di morte cerebrale, che è durata sei ore. Alle 16 è stata dichiarata la morte. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi della figlia, ma la procura ha acconsentito solo al prelievo delle cornee. Il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria, per poter procedere all'autopsia. Nell'inchiesta della procura di Lucca 6 persone sono stati iscritte nel registro degli indagati.