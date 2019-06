Ballottaggi: cala affluenza in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 9 GIU - Cala in Toscana l'affluenza degli elettori ai seggi, anche a Prato e Livorno, i due capoluoghi toscani dove oggi si vota per il turno di ballottaggio. A Livorno, alle 12.00, ha votato il 17,94% (al primo turno aveva votato il 20.92%), mentre a Prato la percentuale è stata del 18.84% contro il 20.41% del 26 maggio scorso. Attesa per i ballottaggi anche in alcune città come Piombino (Li), Pontedera (Pisa), Figline Valdarno Incisa (Firenze) e nel piccolo comune di Capoliveri dove si torna al voto perchè nel primo turno i due candidati a sindaco avevano ottenuto lo stesso numero di voti. Complessivamente sono chiamati al voto gli elettori di 18 Comuni toscani.