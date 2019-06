Arte: Earlier Mona Lisa sbarca a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 7 GIU - Esposta a Firenze - per la prima volta in Europa fuori dal caveau in cui viene custodita dalla proprietà che la colleziona -, 'Earlier Mona Lisa', tela sulla cui attribuzione a Leonardo da Vinci si discute e che riprende il tema della Gioconda proponendo un confronto con l'iconica Monna Lisa conservata al Louvre. La mostra fiorentina va dal 10 giugno al 30 luglio e viene allestita nella sala delle Feste di Palazzo Bastogi. Domani ci sarà la presentazione in anteprima (ore 17) a cui interverranno le principesse Natalia e Irina Strozzi Guicciardini, discendenti di Lisa Gherardini, nobildonna cui Leonardo si ispirò per il quadro. La prima europea di 'Earlier Mona Lisa' segue due inedite trasferte in Asia - Shangai e Singapore - e è stata curata da The Mona Lisa Foundation con un percorso multimediale. Per la fondazione non ci sono dubbi: quest'opera, incompiuta, ritrae una giovane Lisa Gherardini e fu commissionata a Leonardo tra il 1503 e il 1506 circa dieci anni prima della Gioconda del Louvre.