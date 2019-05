Scoperte 15 anfore antiche in magazzino

(ANSA) - LIVORNO, 24 MAG - Scoperte in un vecchio magazzino a Livorno 15 anfore antiche, risalenti anche al Quarto secolo avanti Cristo. Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi quando un cittadino livornese, mentre era intento a ripulire un vecchio magazzino di famiglia inutilizzato da tempo, ha trovato, sotto vecchi attrezzi e reti da pesca del padre defunto, le anfore millenarie. Ne dà notizia la guardia di finanza a cui è stato subito segnalato il ritrovamento e che ha preso in consegna i reperti e informato la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, per permetterne la classificazione. I reperti risalirebbero al periodo compreso tra il quarto secolo a.C. ed il quinto secolo d. C.