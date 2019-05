Cade in compattatore dei rifiuti, ferito

(ANSA) - AREZZO, 24 MAG - Incidente sul lavoro oggi a Arezzo dove un addetto alla raccolta dei rifiuti è rimasto incastrato nel compattatore del camion che stava guidando. L'uomo, un 50enne, è stato liberato dai vigili del fuoco e trasportato in codice rosso all'ospedale San Donato. L'incidente è accaduto intorno alle 8 in via Malpighi, alla periferia di Arezzo. Il 50enne si è accorto che il portellone del compattatore non si chiudeva e mentre stava verificando cosa fosse accaduto è scivolato rimanendo incastrato. L'operaio avrebbe riportato un trauma all'addome e al femore. Sul posto anche il 118, la polizia, i vigili urbani e gli ispettori del lavoro. La strada dove è accaduto l'incidente, che si trova nei pressi di una scuola, è stata chiusa per permettere i rilievi sul camion e verificare cosa sia realmente accaduto.