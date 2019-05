Livorno,vandali Pd e scritte antisemite

(ANSA) - LIVORNO, 18 MAG - Atto vandalico al circolo Pd 'Ardenza-la Rosa' di Livorno e scritte antisemite al mercato di via Buontalenti: questi due distinti episodi avvenuti in due luoghi diversi della città su cui indaga la Digos. Al circolo del Pd i militanti hanno trovato manifesti elettorali strappati e la serratura bloccata con silicone. Secondo il Pd locale "resta difficile non inserire questo episodio in un clima di odio e intimidazione violenta che alcune forze politiche cavalcano in maniera spregiudicata. Chiediamo al ministro Matteo Salvini un impegno a garantire un clima di tranquillità e sicurezza". Un mese fa sul muro del circolo furono trovate svastiche. Accertamenti della Digos anche al mercato di via Buontalenti, qui per una stella di David tracciata sull'asfalto e un'altra sulla serranda di un banco. L'episodio è stato condannato dalla Cgil di Livorno.



Data ultima modifica 18 maggio 2019 ore 18:14