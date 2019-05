Auto investe ciclisti, uno muore

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 17 MAG - Un ciclista è morto e un altro è rimasto ferito dopo che entrambi sono stati investiti da un'auto sulla via della Principessa a Piombino (Livorno). L'incidente è accaduto verso le 13:00 e sul posto insieme a polizia di Stato e polizia municipale per i rilievi, sono subito intervenuti i volontari del 118 con due ambulanze della Croce rossa di Piombino e Venturina: per uno dei due ciclisti non c'è stato niente da fare, mentre l'altro è stato trasferito in ospedale a Piombino in gravi condizioni.