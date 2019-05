Trovato cadavere, è una senzatetto

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 5 MAG - Il cadavere, in stato di decomposizione, di una donna di circa 50 anni è stato ritrovato ieri sera in una tenda sulle sponde del fiume Cecina. La scoperta della salma, di cui dà notizia il Tirreno di oggi, è stata fatta da due persone che stavano andando a cercare un luogo per pescare: subito hanno avvisato i carabinieri che sono arrivati sul posto. Da quanto emerso, la donna sarebbe una senzatetto. Non sarebbe stato ancora identificata: non sarebbe stati trovati documenti della donna che avrebbe usato la tenda come rifugio per la notte. Secondo gli accertamenti dei militari e del medico legale sul cadavere non c'erano segni di violenza, quindi il decesso potrebbe essere avvenuto per un malore. La morte, viste le condizioni del corpo, risalirebbe ad almeno 4 o 5 giorni fa.