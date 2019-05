Molotov per incendiare casa a Montelupo

(ANSA) - MONTELUPO (FIRENZE), 4 MAG - Indagini dei carabinieri a Montelupo (Firenze) per il parziale incendio dentro un'abitazione dove sono state lanciate molotov attraverso una finestra. Una è scoppiata, due sono rimaste inesplose. Il proprietario, 46 anni, disoccupato, ha scoperto quanto avvenuto rincasando nel pomeriggio e trovando la zona giorno dell'abitazione parzialmente incendiata dalle fiamme. Sul posto, in località Camaioni, sono intervenuti i carabinieri di Montelupo e del Norm di Empoli e i vigili del fuoco. L'uomo, che vive da solo, non sa spiegarsi il motivo dell'attentato. I carabinieri hanno sentito alcuni vicini ma al momento non ci sono elementi che abbiano destato sospetti né risulta che sia stato visto qualcuno. Le indagini dell'Arma al momento non escludono nessuna pista cercando di capire quale fosse il reale obiettivo di chi ha lanciato le molotov. L'abitazione è in una zona abitata e nelle vicinanze non risultano impianti di videosorveglianza.