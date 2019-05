Sanità:nasce a Firenze il tourist corner

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - Accordo tra Afam, Federfarma e Comune di Firenze per la salute di turisti e stranieri in città per brevi soggiorni. L'intesa prevede, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Firenze, la creazione di un 'tourist corner' sanitario ovvero un servizio di interpretariato multilingue e la distribuzione di opuscoli informativi - 250mila in totale in dieci lingue (tra cui cinese, arabo, russo e giapponese) - con indicazioni sulle strutture e sui servizi sanitari della città. Attraverso il 'tourist corner', che sarà inaugurato presso la Farmacia Santa Maria Novella, i farmacisti potranno contattare un call center che entro 120 secondi li metterà in comunicazione con operatori in grado di garantire h24 traduzioni in tempo reale nelle lingue più diffuse. Gli opuscoli si troveranno in 117 farmacie (di cui 96 private e 21 comunali), in tutta la città. All'interno del volume sono presenti nomi, indirizzi e recapiti telefonici di strutture ospedaliere, servizi di emergenza con orario prolungato o h24.