Fiorisce iris, riapre Giardino a Firenze

Fiorisce l'iris e riapre a Firenze il Giardino dedicato a questo fiore. Per un mese circa, come ogni anno, dal 25 aprile al 20 maggio, si potrà accedere all'unico orto botanico in Europa dedicato esclusivamente all'iris, chiamato anche giaggiolo, che e' pure il simbolo del capoluogo toscano. Torna, come ogni anno, anche il concorso internazionale per il piu' bel fiore di iris: i giaggioli in gara sono circa 70 provenienti da diverse paesi. A valutarli anche 5 giudici internazionali tra cui presidente e vice presidente dell'American iris society. La cerimonia di premiazione è in programma l'11 maggio in Palazzo Vecchio.

Il Giardino si estende per circa due ettari sotto piazzale Michelangelo: di proprieta' comunale è da sempre gestito dalla Societa' italiana dell'iris. La nascita dell'orto botanico risale al 1954, per ospitare un concorso internazionale per le migliori varieta' della pianta, il 'Premio Firenze', su iniziativa di Flaminia Specht e Nita Stross Radicati, membri della Societa' italiana Amici dei fiori e appassionate ibridatrici che ritenevano Firenze la sede naturale della gara, proprio per il legame con questo fiore. Il Giardino e' anche meta di botanici, ibridatori e orticoltori provenienti da piu' paesi per l'interesse scientifico che riveste in quanto importante riserva di germoplasma, ovvero banca dei geni dell'iris. L'apertura del Giardino sarà accompagnata da una serie di iniziative quali conferenze, corsi di acquarello botanico e di ibridazione di iris barbate, e uno spettacolo itinerante per l'orto.