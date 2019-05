Cadavere ritrovato in Arno nel Pisano

(ANSA) - VICOPISANO (PISA), 22 APR - Il corpo di un uomo di circa 60 anni in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel pomeriggio sul greto del fiume Arno a San Giovanni alla Vena, nel comune di Vicopisano (Pisa). Ancora sconosciuta l'identità, al momento del ritrovamento negli indumenti dell'uomo non è stato rinvenuto alcun documento. Negli ultimi giorni in provincia di Pisa non ci sarebbero state segnalazioni di persone scomparse o allontanatesi da casa.

Sul posto i carabinieri della stazione di Cascina (Pisa), cui sono affidate le indagini, oltre ai vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per recuperare il cadavere rimasto impigliato nella vegetazione presente sul greto del fiume.