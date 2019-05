Maltempo: neve sull'Appennino toscano

(ANSA) - PISTOIA, 14 APR - Clima tutt'altro che primaverile sull'Appennino della Toscana nella Domenica delle Palme. Sulla Montagna Pistoiese nevica ancora da stamani. In particolare ad Abetone sono caduti parecchi centimetri di coltre bianca, che ha raggiunto il mezzo metro in Val di Luce. Diversi impianti da sci sono ancora aperti e le temperature sono tornate piuttosto rigide rispetto ai giorni scorsi.

Neve anche in Garfagnana, a quote superiori ai 1.000 metri, nei versanti di San Pellegrino in Alpe, Passo delle Radici, Orecchiella.