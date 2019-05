Premio Unesco-Fellini a Paolo Taviani

(ANSA), LUCCA - 12 APR - Il regista Paolo Taviani riceverà la medaglia Unesco - Fellini al Lucca Film Festival e Europa Cinema in occasione dell'inaugurazione della manifestazione al cinema Astra, domani a Lucca. Il regista italiano incontrerà il pubblico in una lezione di cinema e presenterà il restauro di 'Good Morning Babilonia' del 1987, girato negli ex studi cinematografici di Tirrenia e Firenze nel cinema Odeon. La pellicola restaurata dalla Cineteca Nazionale e Istituto Luce Cinecittà è la prima volta che viene proiettata sul grande schermo (dopo il restyling) in Italia dopo essere stata presentata a Locarno. Il regista, inoltre, visiterà la mostra 'Omaggio ai Taviani. Un viaggio da San Miniato a Hollywood', a Palazzo Ducale (fino al 23 aprile), in programma al festival, a un anno dalla scomparsa del fratello Vittorio (15/04/2018). Tra gli eventi della prima giornata, inoltre, la prima italiana de 'La Llorona - Le lacrime del male' di Michael Chaves, film che uscirà nelle sale italiane il 17 aprile con la Warner Bros.