(ANSA) - FIRENZE, 9 APR - I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti la scorsa notte con due automezzi e sette unità, in via Mazzetta, per un incendio che ha coinvolto 15 motorini. Danneggiata anche una vettura parcheggiata e la porta laterale della chiesa di San Felice in Piazza.

Non si segnalano persone coinvolte. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.



Data ultima modifica 09 aprile 2019 ore 13:48