90 anni LuisaViaRoma, sfilata a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 4 APR - Doppio compleanno per LuisaViaRoma di Firenze, che compie 90 anni e festeggia i primi 20 del suo sito e-commerce. Per celebrarlo organizzata una sfilata speciale a Firenze con Carine Roitfeld, che nell'occasione inaugura Cr Runway, format di défilé da lei stessa creato. Lo show, multibrand, si terrà il 13 giugno al tramonto al piazzale Michelangelo: in tutto saranno 90 uscite di capi uomo e donna delle collezioni autunno-inverno 2019, scelti da Roitfeld ispirandosi a look anni Novanta: sfileranno insieme abiti di Prada, Miu Miu, Giorgio Armani, Burberry, Givenchy, Max Mara, Marc Jacobs, Moncler, Off-White, Simone Rocha, Laquan Smith, Richard Quinn e Yamamoto. Previsto anche un tributo a Lagerfeld.

Ci sarà anche performance musicale di Lenny Kravitz.

Lo show sarà diretto da Piergiorgio del Moro che per l'occasione riunirà alcune modelle simbolo degli anni '90. In tutto sono 5.000 gli invitati. Ci sarà anche un contest che consentirà a 800 persone (con un accompagnatore) di assistervi.