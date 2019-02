(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - Catturato dalla Digos di Firenze un militante anarchico, Leonardo Landi, fiorentino di 52 anni, condannato in via definitiva per aver messo a segno una rapina di autofinanziamento nel 2007 in un ufficio postale della provincia di Lucca. Dopo il colpo, per il quale furono arrestati in flagranza altri due anarchici, Landi, destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere, riuscì a fuggire in Francia. Fu arrestato nel 2009 alla frontiera di Ventimiglia.

Scarcerato alla scadenza dei termini della custodia cautelare, nel 2012 fu condannato dalla corte di appello di Firenze a 4 anni di reclusione. La Cassazione ha rigettato un suo ricorso confermando la sentenza di secondo grado. Ieri gli investigatori della Digos lo hanno rintracciato e catturato a casa della compagna a Massarosa (Lucca), con la collaborazione delle Digos di La Spezia, dove Landi risulta residente, e di Lucca. L'uomo è considerato un esponente di spicco del mondo anarco-insurrezionalista e deve scontare 2 anni e 8 mesi.