Fiamme in casa a Firenze, 3 feriti

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Un incendio si è sviluppato intorno alle 8.15 in un appartamento al quarto piano di uno stabile in via Gozzoli, a Firenze. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo due persone che si trovavano all'interno.

Secondo le prime informazioni uno, anziano, avrebbe riportato ustioni ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. A quello di Torregalli, con intossicazioni da fumo, sarebbero state portate altre due persone. Insieme agli agenti della polizia di Stato i vigili del fuoco hanno portato fuori dal condominio altre 4 persone (3 anziani e una badante). Tutti gli altri, che vivono nei 25 appartamenti dello stabile, sono usciti autonomamente. Sul posto i mezzi del 118 e la polizia municipale. Ai vigili del fuoco di Firenze sono arrivati rinforzi da distaccamenti di Empoli e Prato. E' stata attivata anche la protezione civile del comune e sul posto si stanno recando l'assessore alla sicurezza Federico Gianassi e il presidente del Q.4, Mirko Dormentoni.