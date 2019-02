Maltempo decine interventi per il vento

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - Danni e disagi a causa del forte vento oggi in varie parti della Toscana dove però non si registrano feriti. Nel Pisano da stamani i vigili del fuoco hanno svolto circa 50 interventi per rami, alberi, tegole o cornicioni pericolanti. I vigili sono intervenuti anche per qualche incendio di sterpaglie alimentati dal forte vento. Una ventina gli interventi nella città di Livorno per danni causati dal forte vento, con raffiche che hanno superato i 70 km orari.

Le zone maggiormente interessate sono state quelle del centro, del quartiere stazione e le aree a nord della città. A Prato è caduto un ponteggio edile, in via Filzi, e i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'intera area.

Alberi caduti anche nel Grossetano nella zona del monte Amiata.