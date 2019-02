Carnevale Viareggio: folla a sfilata

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 17 FEB - Tanta folla per un incasso che si aggira intorno ai 500mila euro oggi per il secondo corso del Carnevale a Viareggio (Lucca) sui viali a mare. Diversi i volti noti dello sport e della tv presenti: l'ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino, la conduttrice Benedetta Parodi, il ballerino Samuel Peron, la campionessa di ciclismo Edita Pucinskaite e Miss Italia Carlotta Maggiorana. La sfilata è stata anche l'occasione per dire 'No' alla violenza di genere, un messaggio forte quello partito dal Carnevale di Viareggio e voluto dalla presidente Maria Lina Marcucci. Il pubblico e gli artisti presenti si sono uniti nel messaggio lanciando dalle grandi opere allegoriche, coriandoli monocolore, scegliendo il colore simbolo del contrasto alla violenza di genere, l'arancione. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 23 con inizio alle 17.