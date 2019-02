Aggressione con mazze in centro Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Un uomo di origine magrebina è stato aggredito da un gruppo di quattro o cinque persone, tutti pare di origine nordafricana, questa sera poco dopo le 19,30 in piazza dei Ciompi, nel centro di Firenze. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, l'uomo sarebbe stato colpito anche con delle mazze, riportando varie ferite, anche alla testa. Tuttavia sarebbe vigile e non in pericolo di vita. Uno degli aggressori è stato bloccato una pattuglia della guardia di finanza che si trovava in zona.

Sempre in base alle prime testimonianze raccolte, la vittima avrebbe impugnato una pistola scacciacani, poi toltagli di mani da uno degli aggressori. La lite sarebbe iniziata in piazza Ghiberti per poi proseguire in piazza dei Ciompi. Ricerche dei carabinieri sono in corso per rintracciare gli altri partecipanti all'aggressione.



Data ultima modifica 12 febbraio 2019 ore 22:05