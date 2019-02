Viareggio: chiesti oltre 15 anni Moretti

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - La procura generale di Firenze ha chiesto 15 anni e 6 mesi di condanna per Mauro Moretti, sia come ad di Rfi sia come ad di Fs (per questa parte fu assolto in primo grado dove fu condannato a 7 anni) in relazione alla strage ferroviaria di Viareggio del 2009 che causò 32 morti. E proprio Moretti stamani è intervenuto in udienza e ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla prescrizione: "lo faccio per rispetto delle vittime, dei familiari delle vittime e del loro dolore. Lo faccio perché ritengo di essere innocente". Tra le altre condanne la procura generale ha chiesto poi 14 anni e 6 mesi per Michele Mario Elia (ex ad Rfi) e 7 anni e 6 mesi per Vincenzo Soprano (ex ad Trenitalia). Le richieste considerano 6 mesi di taglio per la prescrizione di alcuni reati. Mentre Moretti lasciava l'udienza una familiare delle vittime lo ha seguito fuori dall'aula e gli ha detto a voce alta: "Pulisciti la bocca prima di parlare delle famiglie delle vittime". Moretti l'ha guardata ma non ha risposto alla donna.



Data ultima modifica 11 febbraio 2019 ore 22:09