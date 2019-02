Terzo settore Toscana, 469.000 volontari

(ANSA) - FIRENZE, 09 FEB - Sono 26mila le istituzioni non profit in Toscana di cui 7.974 iscritte nei registri regionali: 3.417 si occupano di volontariato, 2.521 di promozione sociale, 560 sono cooperative e 1.476 onlus. Sono questi i dati raccolti da Cesvot e presentati in occasione della prima conferenza regionale del Terzo settore che si è svolta oggi a Firenze con oltre 700 rappresentanti del mondo non profit. Le province con il più alto numero di organizzazioni sono Firenze con il 29,5% del totale pari a 2.358 enti, seguono Lucca (911), Pisa (885), Arezzo (778) e Livorno (689). In Toscana inoltre, dicono i dati Cesvot, sono attivi 469mila volontari e 46mila dipendenti di enti non profit. Il tasso di volontari nella regione è del 14%, più della media nazionale pari al 12,6% di cui la maggior parte, il 6,8% fa volontariato individuale.

All'apertura dei lavori della conferenza erano presenti il presidente della Regione Enrico Rossi l'assessore toscano alla salute Stefania Saccardi e il sindaco di Firenze Dario Nardella.